Мы продаем - Вы получаете прибыль! Пассивный доход на продаже техники Apple.

Любому, кто хочет заработать на продаже техники
Не важно, есть ли у вас опыт в бизнесе и свои налаженные каналы продаж техники. Мы предложим отличные условия для всех участников рынка.
Оформление
Заключаем с Вами официальный договор поставки
Оплата
Вы оплачиваете партию товара в полном объеме
Поставка
Мы осуществляем поставку партии товара
Реализация
Мы реализуем товар через свои каналы продаж
Прибыль
Вы получаете возврат вложенных средств и прибыль, за вычетом комиссии за реализацию
Выберите модель:
Выберите количество:
Сумма
Срок (дней)
Прибыль
1 100
В процентах
11%
Итого
1110 200 p.
«Devicer.ru» - интернет-магазин оригинальной IT-электроники, который предлагает продукцию от известных мировых брендов с доставкой в любую точку России. Наш магазин сотрудничает с ведущими производителями цифровой техники напрямую, за счет чего покупатель всегда получает только оригинальные устройства по самым низким ценам.
Перейти на страницу магазина на Яндекс картах
Партнеров
Товаров
Посетителей в сутки в интернет-магазине
Заказов ежедневно
Рынок интернет торговли растет
Пока остальные секторы экономики стагнируют, онлайн торговля развивается. За последние полгода объем продаж в сети вырос более чем в 4 раза, а наша компания развивается еще стремительнее. Сейчас лучшее время чтобы заработать на этом тренде.
Вы защищены от падения курса рубля
Каждый из нас испытывал разочарование от того, что его сбережения в рублях обесценились на фоне падения курса. Вкладывая средства в технику Apple, Вам не страшны колебания котировок, ведь цена на товар привязана к курсу американского доллара. Когда курс доллара растет, стоимость вашего товара растет пропорционально.
Никаких рисков
Мы не ограничиваем объем минимальной партии. Вы можете начать сотрудничество с поставки одного товара от 8500 руб.
В любой момент Вы можете выйти из сделки с прибылью, продав партию по оценочной стоимости или забрав товар с реализации. Мы гарантируем надежные поставки товара в любых объемах в оговоренные сроки.
Специальные условия для крупных партнеров
Для партнеров с поставками на сумму от 1 млн рублей мы разработали систему специальных скидок и акций:
- Скидка на товары 3%
- Комиссия на реализацию снижена до 20%
Персональный менеджер
Мы дорожим нашими клиентами и партнерами, поэтому с Вами всегда на связи персональный менеджер.
Он ответит на все вопросы, предоставит необходимую информацию о товаре и условиях работы и поможет контролировать весь процесс: от выбора товара и оформления поставки до получения выплаты.
Мы разработали удобный личный кабинет пользователя, чтобы Вы могли всегда онлайн:
Новая
Оригинальная техника
РосТест
Смартфоны
Планшеты
Ноутбуки
Моноблоки
Умные часы
Аксессуары
Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию
Какой минимальный объем поставки?
Ограничений на объем поставки нет, мы работаем с поставками от одного товара. Минимальная цена товара 8500р (Apple AirPods 2)
Когда я получу деньги?
В любой момент Вы можете выйти из сделки с прибылью и получить деньги. Средний цикл сделки (поставка + реализация + выплата) занимает 30 дней. Если Ваши планы изменились, Вы в любой момент можете продать поставку по оценочной стоимости и получить деньги. Так же, вы всегда можете снять товар с реализации.
Как оформляется сделка?
Сделка оформляется официально по договору поставки и реализации. Оформить сделку возможно у нас в офисе или дистанционно с нашим менеджером.
Какая комиссия за реализацию?
Комиссия за реализацию составляет 20% от разницы между рыночной и закупочной ценой.
Что такое оценочная стоимость партии?
Оценочная стоимость партии - это показатель, который рассчитывается автоматически и отражает сумму, за которую вы можете продать свою партию сегодня и выйти из сделки. Спрос и цена на товар, который есть в наличии выше, чем на товар который нужно ждать несколько недель, поэтому оценочная стоимость партии растет каждый день (приблизительно на 0,3%) по мере приближения даты прибытия.
Какие доступны способы оплаты?
Наличные в магазине
Перевод на банковскую карту
Перевод "Колибри" от Сбербанк
Зачем вам делиться прибылью?
Наша компания развивается высокими темпами, но может развиваться еще быстрее. Для такого бурного роста необходимо большое количество оборотных средств. Финансовая модель с привлечением партнеров решает сразу две задачи, наша компания сможет расти гораздо быстрее, при этом давая прекрасную возможность заработать нашим партнерам. Помимо комиссии за реализацию, мы хорошо зарабатываем на аксессуарах и услугах при реализации товаров партнеров.
Какие есть гарантии?
Зарабатывать с нами надежно и безопасно. Наша компания включает в себя интернет магазин, который обрабатывает сотни заказов в день и офлайн магазин в центре Москвы. Все сделки оформляются по официальному договору поставки и реализации. В любой момент есть возможность продать свою поставку по оценочной стоимости с прибылью и выйти из сделки. Мы не ограничиваем размер минимальной поставки, Вы можете начать зарабатывать с партии от 8500руб.
Мы работаем с соблюдением всех норм!
Мы заключаем
официальный договор
Наша техника
проходит РосТест
Проверяете на подлинность на сайте производителя
Присоединяйтесь к коллективу из 200+ партнёров Devicer и зарабатывайте вместе с нами!
Москва, Весковский переулок 4
Телефон +7 495 401 69 70
ООО "Девайсер"
ИНН 7707441059
КПП 770701001
Спасибо, ваша заявка принята!