Мы продаем - Вы получаете прибыль! Пассивный доход на продаже техники Apple.

Оценочная стоимость партии - это показатель, который рассчитывается автоматически и отражает сумму, за которую вы можете продать свою партию сегодня и выйти из сделки. Спрос и цена на товар, который есть в наличии выше, чем на товар который нужно ждать несколько недель, поэтому оценочная стоимость партии растет каждый день (приблизительно на 0,3%) по мере приближения даты прибытия.